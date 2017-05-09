خطة ريال مدريد لضمان مستقبل قوي للفريق

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تعمل إدارة ريال مدريد بقوة لضمان مستقبل قوي للفريق بعد اعتزال النجوم الحاليين ووضعت خطة في المواسم الأخيرة مكنتها من خطف بضع مواهب شابة مرشحة للتألق وقيادة الفريق مستقبلا.

ولا يفكر الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز في بيع نجومه الشباب رغم كل الإشاعات التي تطاردهم خصوصا الكولومبي جيمس رودريغيز والإسباني ألفارو موراتا كما يضغط بقوة لتمديد عقد إيسكو.

ويبلغ معدل أعمار لاعبي الفريق في الوقت الحالي 26،7 سنة لكنه مرشح للانخفاض في المستقبل بفعل عدة تغييرات قد تحدث على لائحة الفريق الموسم المقبل.

وكان فلورنتينو بيريز راهن على 3 مواهب تعاقد معها الفريق وأعارها في المواسم السابقة وهو الإسباني ماركو أسينسيو والمدافع خيسوس فابيخو والنرويجي مارتين أوديغارد وتمكن من الاستفادة من الأول الذي يقدم برفقة الفريق موسما جيدا بينما الثاني قدم مستوى كبيرا في الدوري الألماني ويستعد للعودة لصفوف الفريق في الصيف المقبل.

والنجم النرويجي صغيرٌ في السن ومن المحتمل أن يتطور مستواه في المستقبل لكن ريال مدريد فكر في عدة لاعبين جدد أبرزهم الفرنسي تيو هيرنانديز والذي تمكن من التعاقد معه والنجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور الملقب بنيمار الجديد والذي سيلتحق بالفريق الملكي صيف 2018-2019.

ويستعيد ريال مدريد في الصيف أيضا لاعبه ماركوس لورينتي الذي اعتبر من أفضل لاعبي الوسط الدفاعي في الدوري الإسباني بعد موسم جيد برفقة ديبورتيفو ألافيس، كما يرغب بقوة في التعاقد مع حارس شاب ويبقى البلجيكي تيبو كورتوا أقرب لكون ثمنه أقل وعمره لا يتجاوز 24 سنة.

كما يضم الفريق الثاني لريال مدريد بضع مواهب شابة قادرة على تمثيل الفريق الأول في المستقبل كفالفيردي 18 سنة ودياز سيرجيو 18 سنة والبرازيلي أوغيستو المعار لفريقه ساو باولو، وأبناء النجم والمدرب زين الدين زيدان والمغربي أشرف حاكيمي.

وداخل الفريق الحالي يتواجد البرازيلي دانيلو 25 سنة والكرواتي ماتيو كوفاسيتش 23 سنة وكاسيميرو 25 سنة وإيسكو 25 سنة ورافائيل فاران 24 سنة وألفارو موراتا 24 سنة ولوكاس فاسكيز 25 سنة وجيمس رودريغيز 25 سنة وداني كارفخال 25 سنة وماركو أسينسيو 21 سنة.

تواجد عدد كبير من اللاعبين الشباب الذين اكتسبوا خبرة كبيرة تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والذي اعتمد مبدأ المداورة بين لاعبيه ومكنهم من التألق بسرعة سيجعل ريال مدريد يدخل المستقبل بثقة أكبر في استمرار قدرة الفريق على التنافس على الألقاب قاريا ومحليا.

وقد يشهد الصيف المقبل أو بعد موسمين تعاقد ريال مدريد مع الأرجنتيني باولو ديبالا الذي يبقى مطلبا للرئيس فلورنتينو بيريز ليكون خليفة للنجم الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو.