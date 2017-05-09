هكذا سخِر إيسكو من مدرب غرناطة (فيديو)

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

كشف برنامج تلفزيوني عن ما دار في دكة بدلاء ريال مدريد خلال لقاء غرناطة الأخير في الدوري الإسباني والذي انتهى لفائدة الفريق الملكي 4-0.

وخلال محاولة الإنجليزي توني أدامس مدرب غرناطة توجيه لاعبيه نزع معطفه واقترب من دكة بدلاء ريال مدريد بشكل كبير واستغل الإسباني إيسكو الفرصة ليستهزئ بالمدرب المنافس.

وقال إيسكو “أيها النادل نريد زجاجة كوكاكولا .” وهو ما دفع الألماني توني كروس والفرنسي كريم بنزيما للضحك بقوة.

وتدخل شيندو إداري الفريق واللاعب السابق وتحدث مع بنزيما قبل أن يتشجع المهاجم ماريانو دياز ويقلد حركات المدرب الإنجليزي.