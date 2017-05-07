تيو هيرنانديز حائر بين ريال مدريد وبرشلونة

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

عاد الفرنسي الشاب تيو هيرنانديز للواجهة بعد تألقه خلال لقاء فريقه ديبورتيفو ألافيس أمام أتلتيك بلباو وتسجيله هدف الفوز في المباراة، وهو ما دفع الصحافة الفرنسية والإسبانية للحديث عن مستقبله مجددًا في ظل الصراع الدائر بين ريال مدريد وبرشلونة حول اللاعب.

وقال مانويل غارسيا وكيل أعمال الشاب الفرنسي إنه لم يقرر بعد مصيره رغم اهتمام فرق كبرى بخدماته وجاء في تصريحاته لوسائل لموقع: “فوتبول ترانسفير”: “في الوقت الحالي هو ليس قريبًا من أي فريق رغم أن الفريقين أبديا اهتمامًا بخدماته وهناك عروض تخص دفع الشرط الجزائي البالغ 24 مليون يورو لكننا لم نقرر بعد”.

وكان إنريكي سيريسو رئيس أتلتيكو مدريد مالك عقد اللاعب والذي أعاره لديبورتيفو ألافيس قد تحدث لإذاعة “كادينا سير” حول لاعبه الشاب وقال: “تيو هيرنانديز لاعب في أتلتيكو مدريد، من يريد أن يتعاقد معه يتحدث معنا أولًا ثم معه، نحن لا نمنع لاعبًا من الرحيل في حال كان يرغب في ذلك، في رأيي لا يمكن التمسك بلاعب يرغب في تغيير الأجواء شرط أن نتلقى عرضًا جيدًا”.