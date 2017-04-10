برشلونة يدخل الصراع على ضم نجم أتلتيكو مدريد

المصدر: برشلونة - إرم نيوز

كشفت صحيفة “آ س” الأىسبانية أن برشلونة دخل الصراع على ضم ثيو هيرنانديز، نجم أتلتيكو مدريد المعار إلى ألافيس هذا الموسم، بعد أن قدم له عرضا مشابها لما قدمه ريال مدريد في وقت سابق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب الشاب، البالغ 20 عاما، قطع وعدًا شفهيًا لمسؤولي ريال مدريد بالانتقال إلى النادي الملكي، الذي أبدى استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في تعاقد هيرنانديز مع أتلتيكو مدريد والبالغ 24 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يوقع هيرنانديز على عقد انضمام لصفوف ريال مدريد يمتد لخمس سنوات مقابل 36 مليون يورو، بواقع ستة ملايين يورو في موسمي 2018/2017 و2019/2018 وسبعة ملايين يورو في موسم 2019 2020/ وثمانية ملايين يورو في موسم 2021/2020 وتسعة ملايين يورو في موسم 2022/2021.

Theo Hernandez- looks a future world class LB. #LFC have been linked with him today.

Would be a great signing pic.twitter.com/YSPz2qiZO2 — Raj Chohan (@rajsinghchohan) April 6, 2017

ورغم أن عرض النادي الكتالوني أدنى قليلا من نظيره الخاص بريال مدريد، إلا أنه أصاب اللاعب الشاب بالتردد بعض الشيء.

وأوضحت صحيفة “آ س” أن مانويل غارسيا كويلون، وكيل أعمال اللاعب، يفضل انتقاله لبرشلونة، بعدما توترت علاقته برئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز، على خلفية قيام الأخير بإقالة رافايل بينتيز، المدير الفني السابق للفريق.

وعلى الجانب الآخر، بفضل نادي أتلتيكو مدريد أيضًا أن يرتدي لاعبه الشاب قميص النادي الكتالوني إذا قرر الرحيل، في الوقت، الذي يرغب فيه المدير الفني للفريق، دييغو سيميوني، أن يستمر اللاعب مع النادي.

وتلقى هيرنانديز عروضا أخرى من بايرن ميونخ وليفربول، ولكنه يفضل البقاء في إسبانيا.