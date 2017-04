برشلونة يدخل الصراع على ضم نجم أتلتيكو مدريد

كشفت صحيفة “آ س” الأىسبانية أن برشلونة دخل الصراع على ضم ثيو هيرنانديز، نجم أتلتيكو مدريد المعار إلى ألافيس هذا الموسم، بعد أن قدم له عرضا مشابها لما قدمه ريال مدريد في وقت سابق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب الشاب، البالغ 20 عاما، قطع وعدًا شفهيًا لمسؤولي ريال مدريد بالانتقال إلى النادي الملكي، الذي أبدى استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في تعاقد هيرنانديز مع أتلتيكو مدريد والبالغ 24 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يوقع هيرنانديز على عقد انضمام لصفوف ريال مدريد يمتد لخمس سنوات مقابل 36 مليون يورو، بواقع ستة ملايين يورو في موسمي 2018/2017 و2019/2018 وسبعة ملايين يورو في موسم 2019 2020/ وثمانية ملايين يورو في موسم 2021/2020 وتسعة ملايين يورو في موسم 2022/2021.

