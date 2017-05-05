شقيقة نيمار تعلن ارتباطها بهذا اللاعب (صور)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

أكدت رافيلا شقيقة النجم البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة إنها بدأت علاقة جديدة مع غابريل باربوسا (غابيغول) مهاجم إنتر ميلان.

وظهرت رافيلا مع شقيقها في وقت سابق من الأسبوع الحالي في لندن لكنها نشرت صورة وهي تقبّل باربوسا في إحدى الشرفات لتعلن بعدها علاقتهما.

وأبدى أكثر من مئة ألف شخص إعجابهم بالصورة على حسابات رافيلا وغابيغول الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في غضون ساعات قليلة..

ويمكن أن نطلق على هذا الثنائي واحدًا بين أكثر العلاقات الرياضية شعبية على انستغرام ، حيث أن كلًا منهما يملك أكثر من مليون متابع حيث تملك رافيلا نفسها ثلاثة ملايين متابع.

وكانت رافيلا، التي غيرت اسمها الثاني من دا سيلفا سانتوس إلى بيكران لأنها مشجعة كبيرة لديفيد بيكهام، صديقة سابقة للوكاس ليما لاعب سانتوس البرازيلي قبل أن ترتبط بـ”غابيغول”.

ويأمل غابيغول أن تسهم هذه العلاقة والحب الجديد بتطوير أدائه داخل الملعب حيث أعلن وكيل أعماله مؤخرًا أنه قد يرحل عن إنتر ميلان في حال ظل بعيدًا عن التشكيلة الأساسية للفريق الإيطالي.