سيدة تقتحم ملعبًا عارية الصدر لتأييد فريقها (صورة)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

اقتحمت سيدة ألمانية مباراة بين ناديين للهواة وهي عارية الصدر من أجل مساندة فريقها الذي فاز بالفعل بهدف دون رد.

ونزلت سيدة في العقد الثاني من عمرها إلى ملعب مباراة هولانديا تيتغنهورن بعدما خلعت قميصها وظهرت فقط بسروال وردي اللون وأخذت في الركض حول الملعب لتأييد فريقها هولانديا تيتغنهورن في مباراته أمام منافسه المحلي فيوس فارمنهويزن.

ورغم اقتحامها للملعب عارية ومخالفة ذلك لكافة قواعد اللعبة إلا أن أمن المباراة أو المنظمين لم يمنعوا هذه الفتاة رائعة الجمال من الاستمرار في الركض حول الملعب، بل أن لاعبي الفريقين تفرغوا للنظر إليها دون محاولة إخراجها من الملعب أيضًا.

وبدا أن الجميع يستمتع بالمشهد الذي استمر دقائق قبل أن تخرج من الملعب طواعية لكن هذا الموقف لم يمنع من هزيمة فارمنهويزن وفوز هولانديا تيتغنهورن.