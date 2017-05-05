بعد حادث تفجير الحافلة.. بارترا يعود لتدريبات بروسيا دورتموند

المصدر: برلين ـ إرم نيوز

قطع مارك بارترا مدافع بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم خطوة كبيرة نحو العودة إلى الملاعب من جديد، حيث أعلن مشاركته في التدريبات أمس الخميس ، وذلك بعد أقل من شهر من إصابته في الهجوم الذي تعرضت له حافلة الفريق في دورتموند.

وكان بارترا “26 عاما” هو الوحيد من بين لاعبي بوروسيا دورتموند الذي تعرض لإصابات خطيرة منها كسر في الذراع، إثر استهداف ثلاثة تفجيرات للحافلة التي كانت تقل فريق دورتموند خلال توجهه لملعب “سيغنال ايدونا بارك” لمواجهة ضيفه موناكو الفرنسي في 11 نيسان/أبريل الماضي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وخضع بارترا لعملية جراحية في الذراع، وتماثل للشفاء ليعود أمس الخميس إلى التدريب بالكرة.

ونشر بارترا مساء الخميس مقطع فيديو لتدريباته، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وكان من المتوقع أن يغيب المدافع الإسباني الدولي مارك بارترا عن الملاعب لمدة شهر، لكن يبدو أن عودته ستكون أسرع مما كان متوقعًا في البداية.