مبابي يريد الانتقال إلى هذا النادي

المصدر: إرم نيوز

قالت صحيفة ماركا، إن كيليان مبابي، لاعب نادي موناكو الذي تتصارع عليه أندية تشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد وريال مدريد، يرغب في الانتقال إلى الفريق الذي يدربه زين الدين زيدان.

وأبدى ريال مدريد اهتمامًا كبيرًا بضم مبابي، ما قد يدفعه للتخلي عن مهاجميه كريم بنزيما وألفارو موراتا.

وأكدت ماركا إن مبابي يرغب الانتقال إلى ريال مدريد، ويعتبره المكان الأفضل لنقلة مهمة للغاية في مسيرته.

وقدّم مبابي المرشح لجائزة “الفتى الذهبي” مستويات مذهلة مع فريقه موناكو، وقاده لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر موناكو أمام يوفنتوس مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد.

يذكر أن صفقة بيع مهاجم موناكو ومنتخب فرنسا الشاب لن تقل عن 80 مليون يورو.