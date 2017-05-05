في بيان رسمي.. تيانغين الصيني يردّ على أنباء صفقة كوستا

المصدر: بكين ـ إرم نيوز

نفى تيانغين قوانجيان المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم التعاقد مع الإسباني دييغو كوستا مهاجم تشيلسي مقابل 100 مليون دولار كما زعمت تقارير إعلامية في إسبانيا.

ونفى تيانغين الذي يدربه فابيو كانافارو الفائز بكأس العالم مع إيطاليا الدخول في مفاوضات مع كوستا المولود في البرازيل.

وقال النادي في بيان “بخصوص شائعات انضمام دييغو كوستا لاعب تشيلسي فإن النادي يؤكد أنه لم يتواصل مع كوستا للانضمام إليه”.

وأشارت صحيفة كادينا سير الإسبانية أمس الخميس إلى أن كوستا ومدير أعماله خورخي مينديز التقيا مسؤولي النادي الصيني وأن الصفقة تمت.

وقالت الصحيفة إن كوستا سينضم إلى تيانغين قادمًا من تشيلسي مقابل 90 مليون يورو (98.78 مليون دولار) على أن يحصل على راتب سنوي قيمته 30 مليون يورو (32.93 مليون دولار).

وتعاقد تيانغين هذا الموسم مع البلجيكي اكسيل فيتسل قادمًا من زينيت سان بطرسبرغ والبرازيلي الكسندر باتو.

وارتبط اسم كوستا بالانضمام إلى النادي في يناير / كانون الثاني الماضي وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن المهاجم الإسباني غضب من المدرب أنطونيو كونتي الذي استبعده من التشكيلة الأساسية بعد رفض النادي الإنجليزي العرض.

ويبدو كوستا في طريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية في ثلاث سنوات مع تشيلسي وسجل 19 هدفًا هذا الموسم ساعدت الفريق على الابتعاد بأربع نقاط أمام توتنهام هوتسبير أقرب الملاحقين قبل أربع مباريات من النهاية.

وقال كونتي لدى سؤاله في الأسبوع الماضي عن شائعات رحيل كوستا المستمرة بعد نهاية الموسم إن هذا الحديث يهدف إلى تشتيت تركيز لاعبيه وإبعادهم عن هدفهم وهو الفوز بالدوري.

وأضاف المدرب الإيطالي: “يجب أن نكون أقوى من هذه الشائعات لأنه يتعين علينا أن نتماسك ونفكر أن هدفنا هو الأهم”.