الفيفا يعقد جلسة استماع للنظر في طعن ليونيل ميسي

المصدر: زيوريخ - إرم نيوز

‬‬‬‬‬‬أعلن مصدر مقرب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن الفيفا عقد اليوم الخميس جلسة استماع للنظر في الطعن الذي تقدم به ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ضد إيقافه لـ 4 مباريات رسمية دولية.

ولم يتوجه ميسي لمقر الفيفا في زوريخ لحضور جلسة الاستماع إلا أن وسائل إعلام إسبانية قالت إنه سيتقدم بدفاعه عبر اتصال من خلال الفيديو.

ولا يُتوقَّع أن تصدر لجنة الطعون بالفيفا أي قرار على الفور.

وتم إيقاف ميسي بسبب توجيهه إهانات للحكم المساعد في المباراة التي فازت فيها الأرجنتين 1/0 على تشيلي بتصفيات أمريكا الجنوبية في مارس الماضي.

ولم يتم ذكر واقعة سب ميسي للحكم المساعد البرازيلي إيمرسون أوغوستو دو كارفاليو في تقرير الحكم. وقال كارفاليو في ذلك الوقت إنه لم يفهم ما قاله ميسي موضحًا “أدركت أنه وجّه لي سبابًا بعد قراءة الصحف”.

وغاب ميسي بالفعل عن مباراة واحدة بتصفيات كأس العالم عندما خسرت الأرجنتين 2/0 أمام المضيفة بوليفيا كما سيغيب أيضًا عن مباراة خارج ملعب الأرجنتين أمام أوروغواي إضافة لمباراتين على أرض منتخب بلاده أمام فنزويلا وبيرو.

وسيكون بوسع ميسي العودة للعب عندما تحل الأرجنتين ضيفة على الإكوادور في العاشر من أكتوبر المقبل.

وشكّل غياب ميسي ضربة قوية لبطلة العالم مرتين التي تعاني في مشوار تصفيات أمريكا الجنوبية. وخسرت الأرجنتين على أرضها أمام الإكوادور وباراغواي إضافة للخسارة 3/0 أمام غريمتها البرازيل.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في التصفيات المؤلفة من 10 فرق ولديها 22 نقطة من 14 مباراة لكنها تتفوق بنقطتين فقط على الإكوادور و4 نقاط على بيرو.

ويتأهل الأربعة الأوائل مباشرة للنهائيات في روسيا بينما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة ضد منتخب من الأوقيانوس.