الفيفا يقلص عقوبة ليونيل ميسي بشرط وحيد.. تعرّف عليه

المصدر: بوينس آيرس - إرم نيوز

أكدت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيقلص عقوبة الإيقاف الدولي المفروضة على نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي من 4 مباريات إلى مباراتين فقط، إذا حضر ميسي جلسة الاستماع المقررة له في الرابع من مايو المقبل بمقر الفيفا في سويسرا.

وأوضحت صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية اليوم : “الفيفا يريد أن يذهب ميسي إلى مقر الفيفا في سويسرا ليلتقط له صورة في هذا المقر… إذا أقدم ميسي على هذه الخطوة، من المؤكد أن الفيفا سيقلص العقوبة إلى مباراتين فحسب”.

وكان الفيفا فرض عقوبة الإيقاف على ميسي لـ 4 مباريات مع منتخب بلاده بسبب إهانة أحد الحكام المعاونين خلال مباراة منتخب بلاده مع منتخب تشيلي في 23 مارس الماضي بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في إطار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وبدأ ميسي تنفيذ العقوبة بالفعل من خلال غيابه عن مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام مضيفه البوليفي في 28 من الشهر نفسه.

وتتضمن العقوبة أيضًا غياب ميسي عن المباريات الثلاث المقبلة في التصفيات نفسها أمام منتخبات أوروغواي وفنزويلا وبيرو، على أن يعود لصفوف التانغو الأرجنتيني في المباراة الأخيرة للفريق بالتصفيات والمقررة أمام المنتخب الإكوادوري.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الخامس في جدول التصفيات التي يتأهل فيها أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى النهائيات مباشرة، في حين يخوض صاحب المركز الخامس دورًا فاصلًا أمام بطل اتحاد أوقيانوسيا.

وأوضحت الصحيفة الأرجنتينية أن “إقناع ميسي باستقلال طائرة خاصة إلى سويسرا في الرابع من مايو المقبل لحضور جلسة الاستماع بالفيفا” كان الهدف الأساسي لزيارة كلاوديو تابيا الرئيس الجديد للاتحاد الأرجنتيني للعبة إلى إسبانيا أمس الخميس.

وقال تابيا، للصحفيين في برشلونة: “نسعى لتقليص العقوبة”.

وذكرت “لا ناسيون” أن هناك فرصتين لاستفادة المنتخب الأرجنتيني وميسي من قرار الفيفا؛ الفرصة الأولى هي تقليص العقوبة، والفرصة الثانية ستكون من خلال “احتساب المباريات الودية ضمن العقوبة الأصلية”.

وقبل استئناف فعاليات التصفيات، سيخوض المنتخب الأرجنتيني مباراتين وديتين أمام منتخبي البرازيل وسنغافورة.

وإذا لم يخض ميسي المباراتين، ستكون المباراة الأخيرة له في العقوبة هي مباراة أوروغواي في مونتفيديو.