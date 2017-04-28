زيدان يحذر من التصويت للوبان في انتخابات الرئاسة الفرنسية

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

حذر أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان من التصويت لصالح الجبهة الوطنية التي تتزعمها مارين لوبان في الجولة الثانية بانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة يوم السابع من مايو مكررًا موقفه من الحزب اليميني في انتخابات العام 2002.

وقال زيدان الذي اختير مرارًا كأحد أهم الشخصيات الفرنسية تأثيرًا ويعد على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة: “نفس الشيء كما كان في العام 2002 إنني بعيد جدًا عن هذه الأفكار وعن الجبهة الوطنية وينبغي علينا الابتعاد عنها إلى أقصى حد ممكن”.

ويتولى زيدان حاليًا تدريب فريق ريال مدريد الاسباني وقد أدلى بالتصريحات بعد جلسة تدريبية للنادي.

ولد زيدان في مارسيليا جنوب شرق فرنسا وهو من أصول جزائرية.

وكان استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “هاريس أنترآكتف” لصالح محطة (إل.سي.بي) التلفزيونية أمس الخميس أظهر أن مرشحة اليمين لوبان ستحصل على 39% مقابل 61% لمنافسها المنتمي للوسط إيمانويل ماكرون.