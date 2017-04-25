مستقبل زيدان مع ريال مدريد في خطر.. وهذه أسباب رغبة بيريز في ضم مبابي

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن مستقبل زين الدين زيدان مع فريق ريال مدريد بات محل تهديد قوي، حال فشل موسم لاعب منتخب فرنسا السابق في أسابيعه الأخيرة.

وتعقد موقف ريال مدريد في الليغا بعدما خسر أمام برشلونة على ملعبه، حيث دخل الفريق الكتالوني في المنافسة بقوة، رغم وجود مباراة مؤجلة لريال مدريد.

وقالت ذا صن: إن يواكيم لوف قد يدرب ريال مدريد الموسم المقبل رغم تمديد تعاقده مع منتخب ألمانيا، وأشارت إلى بند في عقده مع الاتحاد الألماني يسمح له بالرحيل حال تلقي عرض من فريق كبير.

وسيواجه الريال جاره أتلتيكو في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يجعل التأهل لنهائي كارديف غير محسوم.

إلى ذلك، يبدو أن الفرنسي الموهوب كيليان مبابي سيكون أبرز الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ورغم تأكيد موناكو أن مهاجمه الشاب البالغ عمره 18 عامًا سيبقى معه حتى 2018 إلا أن سعر اللاعب يرتفع كل أسبوع تقريبًا.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية واسعة الانتشار يوم الثلاثاء أن فلورنتينو بيريز حريص للغاية على ضم المهاجم الشاب رغم أنه قد يكلف خزينة النادي الملكي أموالًا طائلة.

وترى الصحيفة الفرنسية أن بيريز ينوي تشكيل “غلاكتيتوس” جديدة بعد التعاقد مع لويس فيغو من برشلونة قبل نحو عقدين من الزمان وتلى ذلك التعاقد مع زين الدين زيدان وديفيد بيكهام وريكاردو كاكا ثم كريستيانو رونالدو، كما أنه تعامل من قبل مع موناكو عندما جلب الكولومبي جيمس رودريغيز مقابل 85 مليون يورو.

وسيخوض بيريز جولة انتخابات جديدة وصفقة مثل مبابي ستفيده كثيرًا خلال هذه الانتخابات، كما أن الموسم الماضي خاض ريال مدريد فترة انتقالات هادئة حيث استعاد ألفارو موراتا فقط من يوفنتوس الإيطالي.

وترى الصحيفة الفرنسية الشهيرة أن مبابي بات مشهورًا في إسبانيا ومواطنه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد معجب به للغاية، كما أنه يحظى بشهرة كبيرة أكثر من تلك التي كان يتمتع بها غاريث بيل قبل انضمامه للنادي الملكي من توتنهام هوتسيبر.

وقاد مبابي فريقه موناكو للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على بروسيا دورتموند الألماني في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال، حيث أحرز المهاجم الشاب ثلاثة أهداف بين الستة التي فاز بها فريقه في مجموع نتيجة المباراتين.

وأصبح مبابي أصغر لاعب يسجل خمسة أهداف في دوري الأبطال وأول لاعب يسجل في كل مباراة من أول أربع مباريات له بالمسابقة، كما أنه أصغر لاعب يسجل في ذهاب وإياب دور الثمانية.

ويعتبر مبابي، صاحب السرعة الهائلة، السلاح المثالي لموناكو الذي ينتهج نزعة هجومية واضحة ويعتمد على الهجمات المرتدة السريعة.

ويتصدر مبابي، الذي أحرز 16 هدفًا في آخر 16 مباراة رسمية، قائمة الفاعلية الهجومية في لاعبي أوروبا فيما يتعلق بمعدل تسجيل الأهداف مقارنة بعدد الدقائق، ويتقدم على ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

وجذب مبابي اهتمام أندية كبيرة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد، بينما نجح اللاعب الشاب في الاحتفاظ بتواضعه وهدوئه.

في نفس السياق، أعلن ريال مدريد عن غياب جناح الفريق غاريث بيل لـ3 أسابيع بعد الإصابة التي نالت من فخذه خلال مباراة برشلونة.

ويغيب بيل بذلك عن مباريات ريال مدريد أمام ديبورتيفو لاكورونيا وفالنسيا وغرناطة وإشبيلية إضافة إلى مباراتي الدور قبل النهائي لدوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد.