الأرجنتين تعلن رغبتها في التعاقد مع سامباولي

المصدر: بوينس آيرس ـ إرم نيوز

قال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أمس الخميس إن الاتحاد يريد التعاقد مع خورخي سامباولي مدرب إشبيلية ليتولى مسؤولية تدريب المنتخب الأول لبلاده بهدف تعزيز مسيرته في تصفيات كأس العالم 2018.

وتحتل الأرجنتين وصيفة ألمانيا الفائزة بكأس العالم 2014 المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية قبل أربع جولات من النهاية.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى (حاليًا البرازيل وكولومبيا وأوروغواي وتشيلي) إلى النهائيات مباشرة بينما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة مع بطل الأوقيانوس من أجل مكان في البطولة التي تستضيفها روسيا.

وقال تابيا الذي أقال المدرب السابق ادجاردو باوزا بعد انتخابه رئيسًا للاتحاد خلال الشهر الماضي لشبكة “ئي.اس.بي.ان” الرياضية إن سامباولي هو الرجل المناسب للمهمة في الوقت الحالي.

وقال تابيا الذي أشار إلى أن الاتحاد ربما يتفاوض مع إشبيلية لترك سامباولي بعد انتهاء موسم الدوري الإسباني في مايو أيار المقبل: “اليوم أستطيع التأكيد أن سامباولي هو المرشح الوحيد”.

وتولّى سامباولي تدريب إشبيلية في يونيو حزيران الماضي بعقد يمتد لموسمين.

وبهذا أكدت تصريحات تابيا تكهنات استمرت عدة أسابيع حول تعيين سامباولي الذي قاد تشيلي للقب كأس كوبا أمريكا في 2015.

وتواجه الأرجنتين التي تتخلف بنقطة واحدة عن تشيلي وأوروغواي رحلة صعبة إلى مونتفيديو في الجولة المقبلة من التصفيات يوم 31 أغسطس آب وستلعب دون قائدها ليونيل ميسي الذي أوقف لأربع مباريات دولية بسبب إهانة الحكم.

وسيغيب ميسي الذي لم يشارك في الهزيمة 2-صفر أمام بوليفيا عن مواجهة فنزويلا وبيرو في الأرجنتين لكن ربما يعود مبكرًا لو تم قبول الطعن الذي تقدم به.

ولو لم يقبل الطعن فسيعود لمواجهة الإكوادور في المباراة الأخيرة في التصفيات.

وستلعب الأرجنتين مباراتين وديتين ضد البرازيل وسنغافورة في يونيو حزيران.