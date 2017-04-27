مباراة تتحوّل إلى شجار في كأس ليبرتادوريس (صور وفيديو)

المصدر: برازيليا - إرم نيوز

وجّه إدواردو باتيستا مدرب بالميراس اتهامًا لمنافسه نادي بينارول ممثل أوروغواي بتعمد منع لاعبي الفريق البرازيلي من مغادرة الملعب بعدما حوّل تأخره إلى فوز 3/2 في كأس ليبرتادوريس لكرة القدم أمس الأربعاء.

وتأخر بالميراس بطل البرازيل 2/0 مع نهاية الشوط الأول لكنه سجل 3 أهداف في الشوط الثاني ليضمن تقريبًا التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة.

ورغم ذلك أظهرت لقطات تلفزيونية اعتداء لاعبي بينارول على فرناندو براس حارس بالميراس وفيليبي ميلو لاعب الوسط عقب اللقاء.

واتهم ميلو مجموعة من لاعبي بينارول بتوجيه إساءات عنصرية خلال اللقاء الأول في ساو باولو وحذر بعد ذلك من أنه سيصفع لاعبي المنافس على وجوههم إذا التقى الفريقان مجددًا.

ورد ميلو بتوجيه لكمات خلال شجار أمس الأربعاء.

وقال باتيستا بانفعال شديد: “هذا أمر يبعث على الآسى. كان يمكن للأمور أن تصبح أسوأ في ظل تعمد افتعال ذلك”.

وأضاف: “عندما حاولنا مغادرة الملعب كان النفق مغلقًا ومنعنا مسؤولو الأمن من الخروج. نجح أفراد أمننا في إخراجنا ومنع الأمور من أن تصبح أسوأ”.

ويتصدر بالميراس المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات بينما يأتي بينارول في المركز الأخير وله 3 نقاط.