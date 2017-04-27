من هو اللاعب الوحيد الذي طلب ميسي قميصه؟

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

تعد عملية تبادل القمصان بين اللاعبين في نهاية اللقاء من أوجه الروح الرياضية وإعلانًا عن نهاية اللقاء مهما كانت المشاحنات والصراع أثنائه.

ويعد أيضًا قميص النجوم هدفًا لكل اللاعبين المنافسين حيث يتسابقون للظفر بقميص النجوم الكبار خاصة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار وغاريث بيل ولويس سواريز.

وعبّر ميسي عن رفضه لقضية تبادل القمصان في نهاية المباريات، وأكد أنه لم يطلب في مشواره قميص لاعب آخر سوى مرة واحدة وكانت للاعب من ريال مدريد.

وقال ميسي: “لا أطلب تبادل القمصان نهائيًا، فعلتها مرة واحدة في مشواري، طلبت من زيدان قميصه”.

ويدرب الفرنسي زين الدين زيدان حاليًا الغريم ريال مدريد وكان ميسي قد سجل هدفين في الكلاسيكو ليفوز برشلونة 3/2 على ملعب سانتياغو برنابيو الأحد الماضي.

وأكد نجم برشلونة أنه لا يطلب نهائيًا تبديل قميصه مع أحد وقال: “إذا كان هنالك لاعب أرجنتيني في الفريق المنافس أتبادل معه القمصان، وإن طلب منّي لاعب ذلك أيضًا أقوم بتبادل القمصان لكن في العموم لا أطلب من أحد تبادل القمصان بعد نهاية المباريات.