لماذا خلع ميسي قميصه في قلب سانتياغو برنابيو؟ (صور)

المصدر: إرم نيوز

احتفل ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني بالهدف رقم 500 في مسيرته والثاني له خلال الكلاسيكو أمس، والثالث في شباك ريال مدريد بطريقة جنونية إذ خلع قميصه وتوجه ناحية جماهير برشلونة، ثم رفعه في وجوههم وظل ساكنا للحظات.

وقاد ميسي برشلونة لفوز مهم للغاية على حساب مضيفه ريال مدريد في سانتياغو برنانيو.

وقالت صحيفة ماركا إن ميسي احتفل بهذه الطريقة لإسكات جماهير ريال مدريد التي أنتشت بهدف جيمس رودريغز، وظلت تشجع حتى هدف البرغوث القاتل.

ومر ميسي بمشاعر متضاربة خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع أدائه، مع خروج برشلونة أمام يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا.

إلى ذلك، سادت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من السخرية بسبب احتفال ميسي، إذ انتشرت بضع صور للسخرية من طريقة احتفال ليو.

وقال ايفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة وصاحب الهدف الثاني لفريقه في المباراة “إذا كان هناك من تفاجأ مما قام به ليو فعليه مراجعة تاريخ كرة القدم، يمكن أن يكون بأي مكان حتى لو في مركز الظهير، ولكنه إذا رغب في القيام بشيء فسيقوم به على أي حال، فليستمر على هذا النحو فنحن نحتاج إليه”.