كيف فقد ميسي إحدى أسنانه في الكلاسيكو؟ (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

خسر ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي وقاهر ريال مدريد في سانتياغو برنابيو، إحدى أسنانه خلال المباراة التي تألق خلالها وسجل هدفين في فوز النادي الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الليغا، أمس الأحد.

وتعرض ميسي لضربة بالكوع في وجهه من البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد، ليتعرض لنزيف في أسنانه وقد وضع قطنة في فمه طوال الشوط الأول لمساعدته على إيقاف النزيف.

وقبل نزوله للملعب في الشوط الثاني رصد فيديو ميسي وهو يسير إلى جوار زميله لويس سواريز في النفق المؤدي للملعب وقد فقد أحد أسنانه.

وقدم ميسي عرضًا مذهلًا وتمكن من إسكات مشجعي سانتياغو برنابيو بعدما أحرز هدفه 500 مع برشلونة ليقوده لفوز مثير على ريال مدريد.

وسجل ميسي هدفين وجاء هدف الانتصار في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليتساوى برشلونة مع ريال في رصيد النقاط البالغ 75 في صدارة المسابقة رغم أنه يتبقى لريال مباراة واحدة مؤجلة.