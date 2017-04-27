برشلونة يشكو القطري عبدالله آل ثاني رئيس مالاغا.. تعرف على السبب

المصدر: برشلونة ـ إرم نيوز

قرر نادي برشلونة الإسباني تقديم شكوى ضد الشيخ القطري عبد الله آل ثاني، رئيس نادي مالاغا، أمام لجنة مكافحة العنف ولجنة المسابقات الإسبانية ووحدة نزاهة الدوري الإسباني، بسبب تصريحاته التي نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال الشيخ عبد الله آل ثان عبر “تويتر”: “حثالة كتالونيا لن يشموا رائحة الدوري بعد تأليف الأكاذيب على المدرب ميتشل (مدرب مالاغا)”.

ورد رئيس مالاغا بهذه التغريدة التي كتبها باللغة العربية على أحد أنصار برشلونة طالبه بفوز فريقه على ريال مدريد في آخر مباريات مسابقة الدوري الإسباني ليحرم الأخير من اللقب.

وأشارت صحيفة “أس” الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة أعربت في بيان لها عن استيائها من الكلمات التي تتضمنتها تغريدة رئيس ملقة.

وقال برشلونة في بيانه “إف سي برشلونة يعرب عن رفضه واستيائه من محتوى التغريدة التي نشرها رئيس مالاغا إف سي، عبد الله آل ثاني، والتي اشتملت على تعبيرات مناهضة لمبادئ اللعب النظيف والأخلاق والقانون التي يجب أن تحكم المنافسة الرياضية”.

وعلى ضوء هذا، قرر النادي الكتالوني تقديم شكوى أمام لجنة مكافحة العنف التابعة للمجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، كما سيرفع شكواه أيضا إلى لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم ووحدة نزاهة الدوري الإسباني، حسبما جاء في البيان.

وجاءت تغريدة الشيخ عبد الله آل ثاني بعد يوم واحد فقط من تعليقات ميتشل الساخرة عبر شبكة “أوندا سيرو” الإذاعية، عندما قال: “الفرق بيني وبين فالدانو (الذي حرم ريال مدريد من تحقيق لقب الدوري مرتين) أنني أنتمي لريال مدريد أكثر منه بكثير”.

وفي حديث أخر مع إذاعة “كادينا سير” الإسبانية أكد ميتشل أن ملقة سيفوز على النادي الملكي، وقال ” لأن هذا ما تعلمته في ريال مدريد ولأنني لا أستطيع أن أخدع اللاعبين”.