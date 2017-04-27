ردة فعل دكة بدلاء برشلونة بأول أهداف ماسكيرانو (فيديو)

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

طرد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو النحس وسجل أول أهدافه مع فريق برشلونة ، وكان في مرمى أوساسونا من ضربة جزاء نفذها بنجاح في لقاء تمكن خلاله الفريق الكاتالوني من الفوز 7-1.

ولعب ماسكيرانو برفقة برشلونة 321 لقاء منذ انتقاله صيف 2010 قادما من ليفربول ويعتبر أحد الأعمدة الأساسية في الفريق برفقة كل المدربين الذين قادوا برشلونة من بيب غوارديولا والراحل فيلانوفا والأرجنتيني تاتا مارتينيو وحاليا لويس إنريكي.

ومنح اللاعبون ضربة جزاء لماسكيرانو ليدخل تاريخ برشلونة عبر تسجيله أول هدف.

وقال اللاعب عن اللحظة “لم أكن لأرفض طلب زملائي جميعا ولم أعرف كيف أسددها لكني نجحت، فكرت حينها أني سأدخل سجلا سلبيا في حال الفشل.”

وداخل دكة بدلاء برشلونة كان العميد إنييستا ولويس سواريز وميسي والمدرب لويس إنريكي ومساعداه ينتظرون ضربة الجزاء وصفق الجميع لنجاحه في التسجيل مع بعض الابتسامات وحديث بين النجم ميسي والمدرب إنريكي.

ووصف علي محمد علي معلق بس إن سبورتس هدف ماسكيرانو بالتاريخي.