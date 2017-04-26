برشلونة يفترس أوساسونا ويعزز صدارته لترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

المصدر: برشلونة ـ إرم نيوز

واصل برشلونة انتفاضته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إثر فوزه الكبير 7 / 1 على ضيفه أوساسونا في المرحلة الرابعة والثلاثين للبطولة اليوم الأربعاء.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 78 نقطة في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يحل ضيفًا على ديبورتيفو لاكورونيا في وقت لاحق اليوم ضمن المرحلة ذاتها، علمًا أن الفريق الملكي مازالت أمامه مباراة مؤجلة خارج ملعبه مع سيلتا فيجو.

في المقابل، تجمد رصيد أوساسونا، الذي تكبد خسارته الثانية والعشرين في البطولة هذا الموسم، عند 18 نقطة، ليظل قابعًا في قاع الترتيب، ويصبح قاب قوسين أو أدنى من وداع البطولة.

ورغم الفوز الساحق لبرشلونة لكنه تحقق بأقل مجهود، حيث فضل مدربه لويس إنريكي عدم الدفع بعدد من عناصره الأساسية، ليحتفظ بهم على مقاعد البدلاء، من أجل منحهم قسطًا أوفر من الراحة قبل خوض المواجهات المتبقية للفريق في المسابقة التي يسعى للاحتفاظ بلقبها للموسم الثالث على التوالي.

ومارس النجم الأرجنتيني هوايته في هز الشباك بعدما افتتح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 12، قبل أن يضيف أندريه جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين.

قلص روبيرتو توريس الفارق بعدما أحرز هدفًا لأوساسونا في الدقيقة 48، قبل أن يعود جوميز وميسي لهز الشباك مرة أخرى، عقب تسجيلهما الهدفين الثالث والرابع لبرشلونة في الدقيقتين 57 و61.

وعزز ميسي بهذين الهدفين صدارته لقائمة هدافي المسابقة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 33 هدفًا.

وواصل برشلونة سيطرته على مجريات الأمور، حيث أضاف باكو ألكاسير الهدف الخامس في الدقيقة 64، في حين أضاف النجم الأرجنتيني المخضرم خافيير ماسكيرانو الهدف السادس في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، محرزًا هدفه الأول في مسيرته مع برشلونة.

وعاد ألكاسير للتسجيل مجددًا، ليختتم مهرجان أهداف برشلونة بإحرازه الهدف السابع في الدقيقة 86.