جيرمي ماثيو لن يرتدي قميص برشلونة مجددًا.. تعرف على السبب

المصدر: برشلونة – إرم نيوز

أكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن المدافع الفرنسي جيرمي ماثيو لن يرتدي قميص برشلونة مجددًا.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن اللاعب الفرنسي هو أكثر اللاعبين تعرضًا للانتقادات داخل الفريق الكتالوني بجانب البرتغالي أندري غوميش.

ويمتد تعاقد ماثيو مع برشلونة حتى عام 2018 يزيد لعام إضافي على حسب عدد المباريات التي يلعبها، إلا إنه ورغم ذلك يبدو أنه في طريقه للرحيل عن الفريق مبكرًا.

وكشفت الصحيفة أن لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، اتهم ماثيو بالتسبب في خسارة الفريق أمام يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما دفعه إلى استبداله بين شوطي المباراة.

ومنذ ذلك الحين، لم يعد ماثيو مرة أخرى للعب في أية مباراة مع برشلونة، حسبما ذكرت “سبورت”، التي أكدت أن إنريكي صب جام غضبه على اللاعب الفرنسي خلال مباراة يوفنتوس إلى الحد الذي وصل فيه الأمر إلى الإهانة.