لماذا انسحب برشلونة من أزمة سيرجيو راموس؟

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

قرر فريق برشلونة عدم تقديم شكوى ضد المدافع الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد إثر طرده في الكلاسيكو وتوجيهه لإشارات للمدافع جيرارد بيكيه أمام أنظار الحكم.

وقال راموس لبيكيه أثناء خروجه من الملعب “جبان.. اذهب للحكم”.

ولم يسجل الحكم أليخاندرو هيرنانديز في تقريره نقاش راموس وبيكيه لكونه كان عادًيا بين لاعبين ولا علاقة له بقرار الطرد الذي تلقاه اللاعب.

وحسب صحيفة “آس” فالفريق الكاتالوني قرر عدم تقديم أي شكوى ضد عميد ريال مدريد لكونها ليست من اختصاصه ولا يريد أن يدخل في معركة جديدة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم ولجنة المنافسة بعد قضية نيمار.

ويعتبر موقف برشلونة بمثابة انسحاب من الأزمة، خاصة أنه طالب من قبل بتحقيق مع راموس.

وكان المدير الرياضي لفريق برشلونة قد طالب بالتحقيق مع راموس على خلفية ما قاله لجيرارد بيكيه لكن القانون واضح، ويتم التحقيق مع اللاعب في حال قيامه بتصرفات ضد الحكم بعد قراره وهو ما لم يفعله عميد ريال مدريد حيث غادر الملعب دون احتجاجات قوية على الحكم.

وقالت تقارير صحفية إسبانية، إن راموس ينوي التحدث مع المدير الفني للمنتخب الإسباني لوبتيغي، لعمل ميثاق شرف بين لاعبي لاروخا، لمنع التراشق بين اللاعبين الدوليين، بحيث يحرم من اللعب الدولي، من يتجاوز ذلك الميثاق.

ويعد ما ينوي راموس فعله تصعيدًا لأزمته مع بيكيه المعروف بالهجوم الدائم على ريال مدريد ولاعبيه.