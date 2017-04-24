ماذا حدث في دكة برشلونة بعد هدف ميسي القاتل في الكلاسيكو؟ (صور)

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

أحدث هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في مرمى ريال مدريد والذي منح الفوز لبرشلونة 3/2 في الكلاسيكو فرحة جنونية في دكة بدلاء الفريق الكتالوني.

ودخل كل بدلاء برشلونة السبعة الملعب للاحتفال مع زملائهم بالهدف فيما ارتمى المدرب لويس إنريكي في حضن مساعديه.

وقام المدرب الإسباني بالارتماء على خوسي رامون دولافونتي مدرب الحراس الذي سقط أرضًا خلال احتفاله بالهدف بينما كان بقية التقنيين يحتفلون بجنون.

وأشعل الهدف الصراع على لقب الدوري الإسباني بعد تساوي الفريقين في النقاط، لكن ريال مدريد يملك مصيره في يده لأنه يملك مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيغو ويحتاج إلى 16 نقطة من 6 لقاءات للتويج باللقب.