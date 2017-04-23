هذه أخطاء الحكم خلال الكلاسيكو.. من تضرر ريال مدريد أم برشلونة؟ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

قال جمال الشريف، المحلل الفني لأداء الحكام خلال مباراة ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني إن الحكم هيرناندنيز هيرنانديز كان له أخطاء مؤثرة خلال المباراة.

وأحرز ليونيل ميسي هدفه 500 مع برشلونة في آخر لعبة بالمباراة لينتزع فوزا مثيرا 3-2 خارج ملعبه على ريال مدريد ويتساوى الفريقان في رصيد النقاط في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأشار الشريف إلى أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لرونالدو في الدقيقة الأولى بعد مخالفة من أوميتيتي، كما أشار إلى صحة هدف ريال مدريد الأول، فلم يكن سيرجيو راموس متسللا.

وأكد الشريف أن كاسيميرو كان يستحق الطرد بعد تدخله العنيف أكثر من مرة على ليونيل ميسي، وهو ا انطبق على أوميتيتي.

وأشار الخبير التحكيمي إلى أن سيرجيو راموس استحق الطرد بعد تدخل عنيف للغاية مع ميسي، كما شدد على أن تدخل مارسيلو على ميسي الذي تسبب في إصابته لم يكن متعمدا.

إلى ذلك، رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد التعليق على طرد مدافع سيرخيو راموس.

ولم يتردد الحكم في طرد راموس في الدقيقة 77 بسبب الخشونة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة في مباراة القمة (الكلاسيكو) اليوم.

وقال زيدان ، في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس” الرياضية بعد انتهاء المباراة “أعتقد أنه قرار الحكم (بشأن طرد راموس) ، لا أتدخل في عمل الحكام”.

وعن الخسارة الأولى للفريق على ملعبه في استاد “سانتياغو برنابيو” بالدوري الإسباني هذا الموسم، قال زيدان “بالتأكيد ، أشعر بإحباط شديد وخيبة أمل كبيرة. كنا نستحق نتيجة أفضل لكنها كرة القدم”.

وأوضح “كنا نعلم أننا سنواجه فريقا جيدا يمكنه إلحاق الضرر بنا. قدمنا أجداء جيدا في المباراة وحتى بعد طرد راموس. وسنحت لنا الفرصة للسيطرة على مجريات اللعب لكنها كرة القدم”.

وأضاف “بالطبع ، الفريق يشعر الآن بخيبة أمل خاصة وأن الخسارة جاءت على ملعبنا. ولكن شيئا لم يتغير. سنواصل العمل استعدادا لمباراتنا المقبلة يوم الأربعاء أمام ديبورتيفو لاكورونا”.