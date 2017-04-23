ماذا قال راموس لبيكيه بعد الطرد؟ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

كشفت شبكة إخبارية إسبانية عن ماهية الكلمات التي وجهها قائد ريال مدريد سيرخيو راموس خلال طرده في مباراة “الكلاسيكو” أمام برشلونة في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعرض راموس للطرد في الدقيقة 77 من المباراة بعد تدخل خشن عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو الطرد الخامس في مسيرة المدافع المخضرم خلال مباريات الكلاسيكو.

وكشفت اللقطات التلفزيونية حديثًا سريعًا بين راموس وزميله في المنتخب الإسباني جيرارد بيكيه، مع قيام راموس بالتصفيق لمدافع برشلونة.

وقالت شبكة “النتورنو” الإسبانية إن راموس قال لبيكيه: الآن تحدث، جبان، الآن تحدث”، في إشارة إلى مطالبة بيكيه لحكم المباراة بطرد كاسيميرو في الشوط الأول.

ويُعرف عن راموس وبيكيه دخولهما في نقاشات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أداء الحكام الذين يديرون مباريات الفريقين في مختلف البطولات.