6 لاعبين يخوضون الكلاسيكو الأخير.. تعرّف عليهم

المصدر: إرم نيوز

ينتظر جميع عشاق الساحرة المستديرة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وضيفه برشلونة لحساب الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتكتسب مباراة القمة أهمية كبيرة بعد اقتراب المسابقة على نهايتها مع تقدم ريال مدريد بـ 3 نقاط على برشلونة الذي لعب مباراة أكثر.

ويخوض عدد من اللاعبين مباراة الكلاسيكو التي قد تكون الأخيرة لهم.

1- بيبي

يرجح رحيل المدافع البرتغالي المخضرم بيبي عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ليكون أمضى 10 سنوات في ريال مدريد شارك خلالها في عدد كبير من مباريات الكلاسيكو وكان أحد أبرز لاعبيه المثير للجدل بسبب خشونته في اللعب إضافة لطرد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2010/2011.

2- جيمس رودريغيز

يبدو اللاعب الكولومبي مقتنعًا أن لا مكان أساسيا له في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وكشف لاعب موناكو وبورتو السابق عن رغبته في الرحيل للعب دقائق أكثر

3- كريم بنزيما

تؤكد تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد ستتخلى عن اللاعب الفرنسي الذي انضم للفريق صيف العام 2009، في ظل رغبة الفريق في التعاقد مع مهاجم أكثر فاعلية.

وبنزيما هو صاحب أسرع هدف في تاريخ مباريات الكلاسيكو وكان بعد 22 ثانية.

4- جيرمي ماثيو

يرجح أن يجري برشلونة عمليات إحلال وإبدال الصيف المقبل بعد تراجع الفريق واحتمال خروجه ببطولة الكأس المحلية .

وقد يكون ماثيو من أوائل اللاعبين الذين سيتم التخلي عنهم الصيف المقبل، خاصة أنه قدّم أداءً كارثيًا منذ انضمامه للفريق.

5 – أردا توران

لم يقدم توران المنتظر منه منذ انتقاله للفريق قادمًا من أتلتيكو مدريد.

وقد يكون من أبرز اللاعبين الذي سيتم الاستغناء عنهم خاصة مع عدم الاعتماد عليه كثيرًا.

6- باكو ألكاسير

لم يقدم ألكاسير أوراق اعتماده عند جماهير برشلونة، ليكون خروجه أقرب من بقائه مع الفريق.