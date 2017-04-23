رسميًا.. نيمار يغيب عن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

المصدر: إرم نيوز

قرر نادي برشلونة الإسباني، عدم استدعاء نجمه البرازيلي نيمار لخوض مباراة “الكلاسيكو” التي سيواجه فيها غريمه التقليدي ريال مدريد على استاد سانتياغو برنابيو، في ختام الجولة 33 من منافسات الدوري الإسباني، مساء اليوم الأحد.

وقال موقع نادي برشلونة الإلكتروني في بيان: “نظرًا للبس القانوني الناتج عن عدم صدور قرار رسمي من المحكمة الإدارية الرياضية، قررنا عدم مشاركة نيمار بـ”الكلاسيكو”، ولذلك لن يسافر مع الفريق إلى مدريد”.

وكانت هناك حالة ارتباك واسعة النطاق بشأن احتمال مشاركة نيمار في المواجهة بعد إيقافه ثلاث مباريات إثر طرده أمام ملقة هذا الشهر.

وفي المعتاد يتم إيقاف اللاعب المطرود لحصوله على إنذارين مباراة واحدة لكن تصرف نيمار تجاه الحكام بعد طرده دفع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لإيقافه مباراتين إضافيتين.

وبموجب العقوبة غاب نيمار عن مباراة واحدة فيما لا يزال برشلونة يؤكد أن إيقافه مباراتين أخريين أمر مبالغ فيه.