محكمة كاس ترفض استئناف برشلونة وتؤكد غياب نيمار عن الكلاسيكو

المصدر: إرم نيوز

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الإسبانية رسميًا رفض الطعن الذي تقدمت به إدارة برشلونة على قرار إيقاف البرازيلي نيمار، لـ 3 مباريات في بطولة الدوري الإسباني، ما يعني غيابه عن مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو بعد غدٍ الأحد.

وتعرض نيمار للطرد خلال مواجهة مالاغا قبل أسبوعين، وأقرّ الاتحاد الإسباني عقابه بسبب حديثه بسخرية مع الحكم الرابع أثناء طرده من المباراة.

وغاب النجم البرازيلي عن مواجهة ريال سوسيداد في الجولة الماضية، وسيغيب عن مواجهة الكلاسيكو الأحد المقبل، كما سيغيب عن مباراة أوساسونا الأربعاء المقبل.

ويُعد هذا الطرد هو الأول لنيمار طوال مسيرته مع الفريق الكتالوني منذ انضمامه إليه صيف 2013، كما أنه أول لاعب يتعرض للطرد من برشلونة في بطولة الدوري هذا الموسم.

وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد رفضت الطلب الذي تقدم به برشلونة؛ لإلغاء العقوبة الموقعة على نيمار.