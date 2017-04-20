لجنة الاستئناف ترفض طعن برشلونة بشأن إيقاف نيمار

المصدر: إرم نيوز

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم الطعن الذي تقدم به برشلونة بخصوص إيقاف لاعبه البرازيلي نيمار 3 مباريات.

وأوقفت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني اللاعب البرازيلي نيمار 3 مباريات بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة مالاغا في الجولة الـ 30 من الليغا، ثم أهان حكم المباراة ليتم مضاعفة العقوبة إلى 3 مباريات بدلًا من مباراة واحدة.

وقالت صحيفة “سبورت” المقربة من برشلونة رفضت اللجنة الحجج التي ساقها برشلونة ليتأكد غياب نيمار عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو الأحد المقبل.

لكن المرجح أن يلجأ برشلونة لمحكمة التحكيم الرياضية “كاس” والعمل على ضمان مشاركة النجم البرازيلي.

ويملك الفريق الكتالوني 72 نقطة ويتأخر بـ 3 نقاط عن ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل.