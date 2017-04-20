هل يتعرّض ليونيل ميسي لعقوبة السجن؟

المصدر: إرم نيوز

وجّهت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الخميس، ضربة قاسية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطلبها تأكيد عقوبة السجن له ولوالده لمدة 21 شهرًا، في قضية تهرّب ضريبي.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن النيابة طالبت أمام المحكمة العليا خلال جلسة محاكمة ميسي ووالده “خورخي”، تأكيد عقوبة السجن في طلب مراجعة الطعن المقدّم من الثنائي ميسي.

ودرست المحكمة الطعون المقدمة، حيث سيصدر الحكم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت النيابة وجّهت اتهامات لميسي ووالده بالتهرب الضريبي العام 2013 من دفع ضرائب تقدر قيمتها 4.1 ملايين يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009، وذلك من خلال إنشاء شركات وهمية في كل من بيليز (هندوراس البريطانية سابقاً) والأوروغواي.

إلا أن ميسي ووالده نفيا التهمة الموجهة إليهما، ووجّها أصابع الاتهام إلى الوكيل السابق للنجم الأرجنتيني.

واقترح المدّعي العام معاقبة ميسي ووالده بالسجن لمدة تصل إلى 21 شهرًا حال ثبوت التهمة عليهما.

ودفع ميسي ووالده مبلغ 5 ملايين يورو إلى سلطات الضرائب لـ “تصحيح الوضع” بعد اتهامهما رسميًا في يونيو 2013.