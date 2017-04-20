“غابت شمس ميسي”.. فخرج برشلونة

المصدر: برشلونة ـ إرم نيوز

غابت شمس الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي فخرج برشلونة الإسباني من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وودع برشلونة منافسات البطولة الأوروبية من دور الثمانية للموسم الثاني على التوالي بعد تعادله سلبيا مع ضيفه يوفنتوس الإيطالي ليخسر النادي الكاتالوني صفر/3 في مجموع اللقاءين.

وسدد برشلونة 17 كرة على المرمى من بينها تسديدة واحدة فقط بين القائمين والعارضة، في الوقت الذي ضلت فيه كل تسديدات ميسي طريقها للشباك على غير العادة.

وأهدر ميسي فرصتين ثمينتين لبرشلونة ليفشل في الوصول إلى حاجز الـ500 هدف مع النادي الكاتالوني ويتجمد رصيده من الأهداف عند 498 هدفًا.

الهجمة الأولى جاءت في الدقيقة 20 عندما سدد كرة بجوار القائم من على حدود منطقة الجزاء بعد خروج الحارس جيانلويجي بوفون من مرماه، والثانية جاءت في الشوط الثاني عندما سدد كرة عالية (لوب) من مسافة قريبة لكنها مرت من فوق الشباك.

وقال لويس إنريكي مدرب برشلونة “سنحت لنا فرص للتسجيل، وبمزيد من الفاعلية كان بإمكاننا تسجيل أهداف”.

وأضاف “سددنا 13 أو 14 كرة ولكن ولا واحدة منها كانت باتجاه المرمى”.

وأوضح “يوفنتوس يستحق التأهل، إنه فريق يعرف كيفية الدفاع بشكل مثالي، لقد صنعنا عددًا كافيًا من الفرص للتسجيل، لكننا لم نحقق الهدف المنشود، واصلنا القتال حتى الدقيقة الأخيرة”.

ومن جانبه أوضح مدافع برشلونة سيرجي روبرتو “لقد صنعنا العديد من الفرص، فرص أكثر من تلك التي لاحت لنا خلال الفوز 6 /1 على باريس سان جيرمان، لكننا افتقدنا إلى الفاعلية، اعتقد أن كل تسديداتنا لم تذهب باتجاه المرمى”.

وأشار “تسجيل الهدف الأول كان الهدف الأساسي، لأن المباراة كانت ستتغير باعتبار أن يوفنتوس كان سيرهب الموقف بعض الشيء”.

الخروج من دور الثمانية لدوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي يعني أن برشلونة يعاني من أسوأ مسيرة له في البطولة الأوروبية منذ عقد من الزمان.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد في مباراة كلاسيكو الدوري الأسباني يوم الأحد المقبل، وهي المباراة التي قد تحدد مصير لقب الليغا، حيث يتصدر النادي الملكي جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن النادي الكاتالوني وتتبقى له مباراة مؤجلة.

ورغم التعثر أمام يوفنتوس يرى إنريكي أن فريقه قادر على قلب الطاولة في الدوري الإسباني، عندما يواجه الريال على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال إنريكي “النهوض بعد هزيمة مثل هذه صعب، لكن لدينا أكبر حافز، وهو جماهير برشلونة”.

وتابع “هذا الحافز يتمثل في زيارة ملعب المنافس الأبرز لنا، ولا يوجد مكان أفضل للذهاب اليه من برنابيو”.