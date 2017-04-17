برشلونة يعتذر لريال مدريد.. تعرف على السبب

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

قدّمت إدارة برشلونة اعتذارًا لريال مدريد على تصرف أحد لاعبيها الصغار خلال لقاء جمع صغار الفريقين في دوري للفئات الصغرى.

وسجل صغار ريال مدريد هدفًا في اللقاء وقام لاعب برشلونة الصغير بلعب الكرة والذهاب نحو مرمى ريال مدريد وسجل هدفًا في الوقت الذي كان خلاله لاعبو الفريق الملكي الصغار يحتفلون كلهم بهدفهم في اللقاء.

واستغل الصغير عدم تواجد حارس مرمى ريال مدريد واحتفال كل اللاعبين خارج الملعب ليسجل هدفًا، لكن حكم اللقاء رفض قبوله وفرض على برشلونة لعب الكرة من منتصف الملعب.

وقدّم الإطار التقني لبرشلونة الاعتذار لريال مدريد في الملعب وهو ما قوبل بروح رياضية عالية، كما اُلتقطت صور تذكارية بين الأطر التقنية ونُشرت عبر المواقع الإلكترونية.