أصغر أبناء زيدان يتألق في الكلاسيكو (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تألق إلياس أصغر أبناء زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد البالغ عمره 11 عامًا وسجل هدفًا رائعًا في الكلاسيكو أمام برشلونة اليوم الأحد.

ويسير إلياس اللاعب في صفوف أكاديمية النادي الملكي على خطى والده الأسطورة الفرنسية المتوج بلقب كأس العالم 1998 في بلاده.

وسيطر إلياس على كرة ارتدت من دفاع برشلونة وسدد من خارج منطقة الجزاء تسديدة هائلة علت فوق رأس حارس النادي الكتالوني وسكنت شباكه.

ويلعب كل أبناء زيدان الأربعة في النادي الملكي، حيث شارك نجله البكر إنزو (22 عامًا) في الفريق الأول في الفوز 6/1 على كولتورا ليون في كأس الملك.

ولوكا زيدان هيرناديز البالغ عمره 18 عامًا هو حارس الفريق الثاني بالنادي (كاستيا) الذي كان يدربه زيدان قبل تولي مسؤولية الفريق الأول الموسم الماضي.

ثم ثيو زيدان البالغ عمره 14 عامًا والذي سجل هدفًا مع فريق الناشئين في النادي الملكي على غرار والده ما يجعل الأسطورة الفرنسية يفخر بكل أبنائه.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد وبرشلونة سيلتقيان في الكلاسيكو الأحد المقبل الذي قد يكون سيكون حاسمًا بشكل كبير في صراع التتويج بلقب الليغا.