الأرجنتين تقيل باوزا وتسعى لتعيين سامباولي مدرب إشبيلية

المصدر: بوينس آيرس ـ إرم نيوز

أقالت الأرجنتين الفائزة بكأس العالم لكرة القدم مرتين المدرب إدغاردو باوزا يوم الاثنين بعد سلسلة من النتائج السيئة في تصفيات أمريكا الجنوبية تركت الفريق يواجه صعوبات في التأهل لنهائيات 2018 في روسيا.

وتكهنت وسائل اعلام بأن الارجنتيني خورخي سامباولي مدرب إشبيلية، الذي لم يخف أبدا طموحه في قيادة المنتخب الوطني، سيشغل المنصب الشاغر بعدما قاد تشيلي المجاورة لإحراز لقب كأس كوبا أمريكا في 2015.

وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم المنتخب في حديث للصحافيين بعد اجتماع بمقر المنظمة في بوينس أيرس “توصلنا لاتفاق.. أبلغنا باوزا بأنه أقيل من تدريب المنتخب الوطني.”

وتحتل الأرجنتين، التي تعرض قائدها ليونيل ميسي للإيقاف أربع مباريات بسبب إهانة حكم، المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية مع تبقي أربع مباريات على النهاية.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في التصفيات المكونة من عشر فرق إلى نهائيات 2018 في روسيا بينما يخوض صاحب المركز الخامس جولة فاصلة ضد الفائز بتصفيات الأوقيانوس.

وأشرف باوزا على المنتخب الأرجنتيني في ثماني مباريات، كلها في تصفيات كأس العالم، وحقق ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسر ثلاث مرات.

وإذا نجح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في اقناع سامباولي بترك إشبيلية في نهاية الموسم فسيكون أمامه حتى 31 أغسطس / آب للاستعداد لمباراة الأرجنتين التالية في التصفيات أمام أوروغواي في مونتيفيديو.

وأعلن تابيا عن مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء للكشف عن تفاصيل رحيل باوزا وخليفته المنتظر.

واتخذت القيادة الجديدة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرار اقالة باوزا بعد أن ساند الحظ الأرجنتين في الفوز 1- صفر بملعبها على تشيلي بفضل ركلة جزاء من ميسي قبل أن تخسر 2- صفر خارج أرضها أمام بوليفيا في لاباز الشهر الماضي.

وقد تلعب الأرجنتين، التي فقدت ميسي للإيقاف قبل مباراة بوليفيا، بدون لاعبها البارز في أوروغواي ثم على أرضها أمام بيرو وفنزويلا في وقت لاحق هذا العام إلا إذا تم تقليص العقوبة بعد الاستئناف.

وإذا لم يقبل الطعن فإن ميسي قد يعود فقط في المباراة الأخيرة والمحتمل أن تكون حاسمة ضد الإكوادور في كيتو في أكتوبر / تشرين الأول.

وعين باوزا في يوليو / تموز الماضي بواسطة أرماندو بيريز الذي ترأس لجنة من الاتحاد الدولي (الفيفا) أدارت الاتحاد الأرجنتيني واستعدت لانتخابات الرئاسة التي فاز بها تابيا الشهر الماضي.

وكان ميسي اعتزل اللعب الدولي بعد هزيمة الأرجنتين في نهائي كأس كوبا امريكا للمرة الثانية على التوالي بركلات الترجيح أمام تشيلي في الولايات المتحدة في يونيو / حزيران بعد أن أهدر المحاولة الأولى في ركلات الترجيح.

ونجح باوزا في اقناع ميسي بالعودة للفريق في أغسطس / آب ورد القائد بتسجيل هدف الفوز 1- صفر على أوروغواي في أول سبتمبر / أيلول.

لكن المنتخب الأرجنتيني لم يقنع تحت قيادة المدرب البالغ عمره 59 عاما وتعادل خارج ملعبه مع فنزويلا وبيرو وخسر أمام باراغواي والبرازيل وفاز على كولومبيا بين سبتمبر / أيلول ونوفمبر / تشرين الثاني.

وغاب ميسي عن كل هذه المباريات باستثناء مواجهتي البرازيل وكولومبيا بسبب الإصابة.

وترك سامباولي تدريب تشيلي بعدما رفع كأس كوبا أمريكا عام 2015 لكنه كان تولى لتوه قيادة إشبيلية عندما أصبح منصب مدرب الأرجنتين شاغرًا في يوليو / تموز الماضي عقب استقالة جيراردو مارتينو.

وسيكون على الاتحاد الأرجنتيني دفع شرط جزائي حتى يترك سامباولي إشبيلية.