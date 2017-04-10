رسميًا.. إقالة راضي شنيشل من تدريب المنتخب العراقي

المصدر: إرم نيوز

أقال الاتحاد العراقي لكرة القدم رسميًا المدرب راضي شنيشل من قيادة المنتخب الأول لـ”أسود الرافدين”، عقب اجتماع عقد اليوم في بغداد، وطُرحت فيه عدد من القضايا الي تخص الكرة المحلية.

وبحسب تقارير عراقية فإن الاتحاد عقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة المقترحات التي قدمتها اللجنة الاولمبية والمقترحات التي خرج بها مؤتمر النخب الرياضية، وتم خلاله اتخاذ قرار إقالة شنيشل.

وكان عضو اتحاد الكرة العراقي صالح مهدي كشف في وقت سابق اليوم الاثنين، أن الاجتماع الذي عقد مع اللجنة الأولمبية تضمن مناقشة العديد من محاور العمل، مبينًا أن الأولمبية وضعت تسعة مقترحات أمام الاتحاد أهمها إلغاء منصب مشرف المنتخبات.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس في المجموعة في المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم 2018 عن قارة آسيا حيث جمع 4 نقاط فقط وخرج رسميًا من سباق التأهل.