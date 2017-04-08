طرد نيمار أمام مالاغا.. هل يغيب عن الكلاسيكو؟

المصدر: إرم نيوز

تلقى النجم البرازيلي نيمار بطاقة حمراء خلال مواجهة برشلونة ضد مالاغا ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني، ليصبح اللاعب الأول الذي يُطرد من الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي.

ورفع حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه نيمار بعد تدخل عنيف على أحد مدافعي مالاغا في الدقيقة 66.

وسيغيب نيمار بموجب ذلك عن مباراة برشلونة القادمة في الليغا أمام ريال سوسيداد، وسط احتمال بغيابه كذلك عن مباراة “الكلاسيكو” التي تليها إذا ارتأى الاتحاد الإسباني لكرة القدم استحقاقه للإيقاف مباراتين بسبب سلوكه العنيف.

وخسر برشلونة المباراة بنتيجة 2/0 ليفشل في استغلال تعادل ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد في قمة الجولة.