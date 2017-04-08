مالاغا يسقط برشلونة ويقدم هدية ثمينة لريال مدريد

المصدر: مدريد - إرم نيوز

وجّه مالاغا ضربة موجعة لضيفه برشلونة وتغلب عليه 2/0 اليوم السبت في المرحلة الـ 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليحرمه من انتزاع الصدارة من غريمه التقليدي ريال مدريد.

وجاء هدف التقدم لمالاغا في الدقيقة 32 وسجله ساندرو راميريز ثم أضاف زميله جوناثان رودريغيز الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمبارا ، ليمنحا مالاغا 3 نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

أما برشلونة، فقد تجمد رصيده عند 69 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف ريال مدريد الذي تعادل مع جاره أتلتيكو مدريد 1/1 في وقت سابق اليوم بديربي العاصمة الإسبانية على ملعب “سانتياغو برنابيو”.