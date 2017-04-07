انتهاء موسم رافينيا مع برشلونة بسبب الإصابة

المصدر: برشلونة - إرم نيوز

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، انتهاء موسم رافينيا ألكانتارا لاعب خط وسط الفريق بسبب خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وأُصيب اللاعب البرازيلي في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على غرناطة 4/1 يوم 2 أبريل الجاري، ورغم أن التقارير الأولية رجحت غيابه لـ 4 أسابيع، أعلن برشلونة الآن أنه سيغيب لـ 4 أشهر.

وتعد هذه الإصابة، هي الخامسة للاعب هذا الموسم، كما غاب أيضًا عن معظم مباريات الفريق في الموسم الماضي بسبب تمزق في الرباط الصليبي.

وانضم اللاعب لزميله أليكس فيدال، ليترك المدرب لويس إنريكي مع دكة احتياط ضعيفة مع اقتراب الموسم من نهايته.