ديربي مدريد.. نقطة فاصلة في الصراع على لقب الدوري الإسباني

المصدر: مدريد ـ إرم نيوز

يتعين على ريال مدريد الفوز على منافسه أتلتيكو مدريد، عندما يلتقيان بعد غد السبت، في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، إذا أراد أن يواصل مسيرته نحو التتويج بلقب الدوري الذي يتصدره بفارق نقطة واحدة عن برشلونة.

ويعد ديربي مدريد، الذي سيقام على ملعب سانتياغو برنابيو، أحد أصعب التحديات المتبقية للريال، المتصدر، هذا الموسم في الدوري الإسباني.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد، الذي يدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، المركز الثالث في جدول الترتيب، وإذا تمكن الفريق من تحقيق الفوز خارج أراضيه على منافسه التقليدي ربما تتاح لهم الفرصة للعودة مجددا لسباق المنافسة على لقب الدوري.

وسيدخل أتلتيكو مدريد المباراة بحثا عن الثأر من هزيمته صفر / 3 على ملعبه (فيسنتي كالديرون) من الريال في وقت سابق من الموسم.

ويبحث ريال مدريد عن أول لقب له بالدوري منذ موسم 2011 / 2012 حيث يحتل حاليا صدارة الترتيب برصيد 71 نقطة جمعها من 29 مباراة، فيما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 69 نقطة، جمعها من 30 مباراة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 61 نقطة جمعها أيضا من 30 مباراة.

وتمكن أتلتيكو مدريد، في الموسم الماضي، من الفوز على الريال 1 / صفر على ملعب سانتياغو برنابيو، ليتلقى زين الدين زيدان الهزيمة الأولى له كمدير فني للريال.

ولكن، لدى فريق أتلتيكو مدريد قائمة صعبة من الإصابات للتعامل معها في هذه المباراة، إذ يعاني كيفن جاميرو وميغيل أنجيل مويا من مشاكل بالفخذ، بينما يعاني نيكولاس جايتان من التهاب في أحد مفاصل أصابع القدم.

ومن المقرر أن يغيب اللاعبون الثلاثة عن المباراة، بجانب أوغوستو فرنانديز وتياغو، الغائبين منذ فترة طويلة.

ورغم ذلك، يتطلع أتلتيكو للبناء على ادائه الأخير لضمان تحقيق الفوز، إذ قال فيليبي لويس، الذي سجل في آخر مباراتين للفريق، إن الفريق في حالة جيدة.

وقال المدافع البرازيلي “ندخل مباراة الديربي بثقة كبيرة. لدينا العديد من اللاعبين المصابين، ولكني أعتقد أنه لا يمكن التغلب على أدائنا. بعد كل ما مررنا به هذا الموسم، أعتقد أننا جاهزون للفوز بمباراة الديربي”.

وأضاف ” سعداء لأننا سنواجه نهاية الموسم بالكثير من القوة والثقة، والأهم من ذلك، شعورنا بأننا في حالة جسدية جيدة”.

في الوقت نفسه، يدخل الريال المباراة مكتمل الصفوف، فيما عدا رافايل فاران، الذي أصيب في أوتار الركبة خلال مباراة الفريق أمام ألافيس.

وقال لوكاس فازكيز، جناح الفريق، إن نجوم الريال يتطلعون للفوز أمام جماهيرهم على منافسهم أتلتيكو.

وقال “خلال منافسات الموسم أظهرنا أننا نقدم أداء جيدا ونفوز بالمباريات، بغض النظر عمن يلعب”.

وأضاف ” ندخل مباراة الديربي ونحن في حالة جيدة وبثقة حقيقية بعد الفوز في آخر مباراتين (على ألافيس وليغانيس) عقب نهاية عطلة المباريات الدولية. متلهفون لتقديم الفوز لجماهيرنا”.

في الوقت نفسه، إذا تعثر ريال مدريد، سيتطلع فريق برشلونة لانتهاز الفرصة بالتغلب على مالاغا في مباراة أخرى تقام في اليوم ذاته.

ويمر فريق برشلونة، الذي يدربه لويس إنريكي، بحالة جيدة وتمكن من التغلب على إشبيلية، صاحب المركز الرابع، 3 / صفر، أمس الأربعاء بملعب كامب نو.

وسيغيب عن برشلونة في مباراة ملقة جيرارد بيكيه وإيفان راكيتيتش، إذ تم إيقافهما بعد أن حصلا على الإنذار الخامس هذا الموسم أمام إشبيلية.

ويلتقي -أيضا- في الجولة ذاتها، فياريال مع أتلتيك بلباو وإسبانيول مع ألافيس، وإشبيلية مع ديبورتيفو لاكورونا، وغرناطة مع فالنسيا، وسيلتا فيغو مع إيبار، وأوساسونا مع ليغانيس، ولاس بالماس مع ريال بيتيس، وريال سوسيداد مع سبورتنغ خيخون.