موراتا ينقذ ريال مدريد من فخ ليغانيس.. وترتيب الدوري الإسباني يتغير مجددًا (فيديو)

المصدر: مدريد ـ إرم نيوز

سجل المهاجم الخطير ألفارو موراتا هدفين لينقذ فريقه ريال مدريد من كمين مضيفه ليغانيس ويقوده إلى الفوز الثمين 4 / 2 يوم الأربعاء في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستعاد الريال صدارة جدول المسابقة التي انتزعها منافسه التقليدي العنيد برشلونة في وقت سابق اليوم حيث رفع الريال رصيده إلى 71 نقطة بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة فيما تجمد رصيد ليجانيس عند 27 نقطة في المركز الـ17 علما بأنه مني اليوم بالهزيمة الأولى له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وبدا أن الريال حسم المباراة تمامًا خلال النصف الأول من الشوط الأول حيث تقدم بثلاثية نظيفة أحرزها الكولومبي خيمس رودريغيز في الدقيقة 15 وموراتا في الدقيقتين 18 و23.

ولكن ليغانيس رد بثنائية سجلها البرازيليان غابرييل ولوسيانو نيفيس في الدقيقتين 32 و34.

ورفع موراتا رصيده إلى عشرة أهداف في الدوري الأسباني هذا الموسم حتى الآن فيما سجل خيمس رودريجيز اليوم هدفه الثالث في المسابقة هذا الموسم.