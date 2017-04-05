برشلونة يقسو على إشبيلية.. وهكذا أصبح ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

المصدر: برشلونة ـ إرم نيوز

فاز برشلونة بثلاثية دون رد على إشبيلية بعد عرض هجومي رائع اليوم الأربعاء وبفضل هدفين من ليونيل ميسي وآخر من لويس سواريز في غضون ثماني دقائق ليتخطى مؤقتا غريمه ريال مدريد الى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 69 نقطة على الرغم من أن ريال مدريد الذي يملك 68 نقطة ولعب مباراتين أقل يمكنه استعادة القمة عندما يحل ضيفا على ليغانيس في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

وسجل سواريز هدفا رائعا في الدقيقة 25 من ركلة خلفية بعد عمل رائع من ميسي وبعدها تعاون مع المهاجم الأرجنتيني ليسجل الأخير الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق.

وأحرز ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 33 ليزيد أوجاع اشبيلية الذي كان ينافس بقوة على اللقب قبل شهر لكنه سرعان ما انهار خلال الأسابيع الأخيرة ليخفق في الفوز بأي مباراة من الست الأخيرة في كل المسابقات.