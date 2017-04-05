ماذا وراء احتفال ميسي الجديد بهدفه في إشبيلية؟ (فيديو)

ماذا وراء احتفال ميسي الجديد بهدفه في إشبيلية؟ (فيديو)
المصدر: إرم نيوز

سجل ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، هدفا في شباك إشبيلية بمواجهة الفريقين في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأثارت طريقة احتفال ميسي الجديدة بالهدف جدلا واسعا.

وأشار ميسي بإصبعيه ناحية وجهه.

وتنوعت التكهنات حول الاحتفال الجديد لدرجة أن البعض ربطه بالشعار الجديد لنادي يوفنتوس.

غير أن السر وراء الاحتفالية كشفه حسابا ميسي وبرشلونة على تويتر، بالإشارة إلى أن الأمر يتعلق بحملة النجم الأرجنتيني لمناهضة سرطان الأطفال.

ويقدم ميسي جهودا كبيرا لمحاربة الأمراض المزمنة في عدد من البلدان الفقيرة.

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