ماذا وراء احتفال ميسي الجديد بهدفه في إشبيلية؟ (فيديو)

سجل ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، هدفا في شباك إشبيلية بمواجهة الفريقين في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأثارت طريقة احتفال ميسي الجديدة بالهدف جدلا واسعا.

To celebrate the goal, #Messi made a gesture as if putting on war paint! See why! #paralosvalientes #FCBSevilla pic.twitter.com/g6LskIjvwy

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 5, 2017