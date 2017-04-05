11 ألف توقيع لإقناع رونالدو بقطع علاقته بترامب

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

بدأ عدد كبير من الجماهير وصل عددها حتى الآن 11 ألف مشجع حملة ضخمة من التوقيعات تهدف لقطع علاقة كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد وقائد البرتغال بترامب.

واشترى قائد البرتغال المتوج بلقب يورو 2016 شقة في 2015 في برج ترامب الشهير في نيويورك قيمتها 18.5 مليون دولار بمساحة 2،509 قدم مربع مكونة من ثلاث غرف نوم وإطلالة بانورامية على سينترال بارك ومبنى إمبير ستات ومركز التجارة العالمي ونهر هدسون.

لكن بعد انتخاب ترامب زادت الاحتجاجات ضد الرئيس الجديد خاصة أمام برجه الشهير ليتعرض رونالدو لضغوط كبيرة من أجل قطع علاقته بالرئيس المثير للجدل وبيع هذه الشقة.

إذ وقع أكثر من 11 ألف شخص عريضة على موقع “كير 2” يوم الأربعاء لحث رونالدو على بيع الشقة ، وقد جاء في العريضة ما يلي:

بصفتي محب لكل شيء رياضي ومؤمن بحقوق الإنسان الأساسية، شعرت بخيبة أمل لا يصدق عندما علمت أن نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو دفع 18.5 مليون دولار مقابل شقة في برج ترامب في مدينة نيويورك. ليس ذلك فحسب، وقال انه يفكر في شراء أخرى في ذات المبنى بقيمة 23 مليون دولار.

وبعد أشهر قليلة من رئاسته، تسبب ترامب في عاصفة من الانتقادات ضد حقوق الإنسان في العالم ومرجحة للزيادة حيث حظر دخول المسلمين للولايات المتحدة وبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وبناء عليه من واجب المشاهير البارزين مثل رونالدو اتخاذ موقف ضد سياسات وأفكار ترامب الفاشية برفضهم التعامل معه.

يرجى التوقيع على هذا الالتماس لحث رونالدو للابتعاد عن برج ترامب!.

إلى ذلك، قرر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إراحة 3 نجوم خلال لقاء ليغانيس والذي يجري ليلة اليوم برسم الجولة 30 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

ولن يشارك في اللقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل والألماني توني كروس مما يفتح المجال لمشاركة عدة لاعبين كالكولومبي جيمس رودريغيز والإسباني لوكاس فاسكيز.

وقرر زيدان إراحة النجوم الثلاثة استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد السبت القادم في ديربي العاصمة برسم الجولة 31 من الدوري الإسباني ومواجهة بايرن ميونخ الأربعاء القادم برسم ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد لا يشرك المدرب الفرنسي مدافعه الأيمن داني كارفخال في اللقاء لكونه يملك 4 إنذارات ومهدد بالغياب عن الديربي في حال حصوله على بطاقة صفراء خامسة.

وعاد أيضا للائحة الفريق العميد سيرجيو راموس الذي غاب عن لقاء ديبورتيفو ألافيس.