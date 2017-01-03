رونالدو يتفوق على ميسي في عقر داره

المصدر: إرم نيوز- نورالدين ميفراني

أجرت صحيفة ” البايس ” الأوروغوانية استفتاء لاختيار أفضل لاعب في العالم لسنة 2016 شمل 111 صحفيا عبر العالم وتوج البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بالجائزة متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان.

وحصل النجم البرتغالي على 72 صوتا متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الذي اكتفى ب27 صوتا وحل الفرنسي أنطوان غريزمان جناح أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ6 أصوات.

وحل نجم الأوروغواي مهاجم برشلونة لويس سواريز في المركز الرابع برصيد 5 أصوات فقط.

ويعتبر ما حدث نصرا معنويا كبيرا لرونالدو، حيث تفوق على نجوم برشلونة في عقر دارهم بأمريكا الجنوبية.

وغالبا ما كان تصويت صحيفة ” البايس ” الأوروغويانية طيلة 31 سنة يتلاقى مع جائزة الكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم، لكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توج بجائزتها 5 مرات في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 مقابل 4 مرات للبرتغالي كريستيانو رونالدو 2008 و2013 و2014 و2016.