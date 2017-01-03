برشلونة قد يواجه مأزقًا خطيرًا أمام أتلتيك بلباو

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

سيكون الإسباني لويس إنريكي مدرب برشلونة في حيرة الخميس المقبل حين يواجه أتلتيك بلباو في ذهاب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا في ظل عودة ثلاثي الهجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار من العطلة يوم الاثنين فقط.

وأعطى المدرب الإسباني عطلة أطول للثلاثي برفقة المدافع الإسباني جيرارد بيكيه إذ لم يشاركوا في لقاء الكأس السابق أمام إيركوليس وعادوا متأخرين عن بقية زملائهم من عطلة أعياد الميلاد.

ويعتبر لقاء برشلونة وأتلتيك بلباو وريال مدريد وإشبيلية من أقوى لقاءات دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا وهو ما يُملي على المدرب لويس إنريكي عدم المجازفة بتغييبهم عن اللقاء لكن في الوقت نفسه لا يرغب في إشراكهم كأساسيين في اللقاء الأول.

واعتبر إنريكي منح ثلاثي الهجوم عطلة أطول في صالح الفريق المقبل عن نصف ثان من الموسم أصعب وهو ما يفرض عليه التعامل مع لقاء باباو بطريقة أفضل وقد يتواجد الثلاثي في دكة البدلاء كإجراء احتياطي خوفا من نكسة قوية في بداية السنة.