كروس يسخر من سباعية البرازيل ومارسيلو يردُّ (صورة)

المصدر: إرم نيوز

سخر الألماني توني كروس مجددًا من خسارة البرازيل أمام ألمانيا في كأس العالم 2014 بنتيجة 7/1.

وكتب الدولي الألماني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًا: “سنة 2017 سعيدة”، وأشار إلى السباعية بوضع علم البرازيل مكان رقم 1 وعلم ألمانيا مكان علم 7.

وتغلبت ألمانيا على البرازيل 7/1 في نصف النهائي على ملعب جوفيرنادور ماغاليس، وكان كروس عنصرًا حاسمًا في المباراة بعد تسجيله هدفين.

وأحرز منتخب المانشافت البطولة الرابعة في تاريخه بعد فوزه 1/0 على الأرجنتين في المباراة النهائية.

ورد البرازيلي مارسيلو زميل كروس في ريال مدريد على سخرية زميله.

وكتب مارسيلو على حسابه بموقع “تويتر”: “سنة جديدة وسعيدة، وصحة جيدة للجميع وكذلك احترام الآخرين للأبد”.

كما زين مارسيلو رسالته بـ 5 أعلام للبرازيل في إشارة لفوز السيلسياو بلقب كأس العالم في 5 مناسبات.