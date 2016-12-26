زيارة توني كروس للندن تثير إشاعات انتقاله لتشيلسي

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

يقضي الدولي الألماني توني كروس، متوسط ميدان ريال مدريد، عطلة أعياد الميلاد بلندن العاصمة الإنجليزية، وبعث منها رسالة تهنئة لزملائه في الفريق ولعشاقه، إذ كتب على “تويتر”: “أعياد ميلاد سعيدة للجميع”، مع صورة له وسط العاصمة البريطانية.

واستغلت الصحف البريطانية وجود النجم الألماني في لندن لتثير الشكوك حول مستقبله، في ظل اهتمام عدة فرق إنجليزية بخدماته، إذ كان قريبا من الانتقال لمانشستر يونايتد لولا إقالة المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس.

Merry Christmas everybody!!! A photo posted by Toni Kroos (@toni.kr8s) on Dec 24, 2016 at 6:24am PST

وقالت صحيفة “ذي صن” البريطانية، أن فريق تشيلسي مهتم بالتعاقد مع النجم الألماني في الصيف المقبل، وقد تكون زيارته للندن بداية طريق الرحيل عن العاصمة الإسبانية مدريد.

ويعتبر كروس من أفضل لاعبي الوسط في العالم، وكان دائما محط اهتمام فرق كبرى قبل رحيله لريال مدريد، إذ تنافس على ضمه أيضا برشلونة وليفربول وآرسنال.