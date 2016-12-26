أطفال سوريا يردون على رسالة دعم رونالدو (صورة)

المصدر: إرم نيوز

وجه عدد من أطفال سوريا رسالة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أيام قليلة من رسالته المؤثرة التي وجهها لهم، في ظل استمرار الحرب في بلدهم.

وكان نجم ريال مدريد وجه رسالة لأطفال سوريا في مقطع فيديو نشره في حساباته على مواقع التواصل قال فيه إنهم هم الأبطال الحقيقيون.

وأضاف صاحب الكرة الذهبية لعام 2016: “هذه الرسالة موجهة لأطفال سوريا، نعرف أنكم عانيتم كثيرًا، أنا لاعب مشهور لكنكم أنتم الأبطال، لا تفقدوا الأمل، العالم كله معكم وأنا أيضًا أدعمكم”.

وكتب الأطفال على عريضة : “كرة ذهبية وقلب ذهبي، شكرا رونالدو”.

ويعاني أطفال سوريا الأمرين نتيجة الحرب المستعرة في البلاد منذ 5 أعوام، وقد أعرب العديد من نجوم الرياضة في العالم عن تضامنهم وطالبوا بوقف الحرب، ووضع حد لمعاناة الأطفال