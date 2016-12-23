كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لأطفال سوريا (فيديو)

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد رسالة دعم لأطفال سوريا من خلال مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال صاحب الكرة الذهبية لعام 2016: “هذه الرسالة موجهة لأطفال سوريا، نعرف أنكم عانيتم كثيرًا، أنا لاعب مشهور لكنكم أنتم الأبطال، لا تفقدوا الأمل، العالم كله معكم وأنا أيضًا أدعمكم”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهتم خلالها النجم البرتغالي بمشاكل الأطفال في العالم فقد استقبل عدة أطفال من ضحايا الحروب، من بينهم طفل سوري وآخر فلسطيني، كما قدّم دعمه لعدة أطفال في حالة صعبة مرضيًا.